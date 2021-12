Garoto invade treino, mas não consegue foto com jogadores

Outra criança invadiu o treinamento da Seleção Brasileira na Granja Comary nesta quarta-feira, 25, mas desta vez o menino não conseguiu tirar fotos com os jogadores. Hugo Martins Lopes até conseguiu chegar perto dos atletas, mas teve o sonho frustado porque o celular que ele levava estava bloqueado. Sem a senha, o garoto foi obrigado a procurar a irmã, Paola, de 14 anos, para desbloquear o aparelho. Quando ele tentou retornar para perto dos jogadores, foi impedido por funcionários da CBF, que o retiraram do campo.

Apesar de não tirar foto com os jogadores, Hugo conseguiu falar com Neymar, que foi o primeiro atleta a se aproximar do menino. Fazendo carinho na cabeça de Hugo, o atacante conduziu o menino para perto dos outros jogadores. O lateral Daniel Alves ainda brincou com o garoto, bloqueando sua passagem, mas o baiano foi "driblado" por Hugo, que passou por debaixo das pernas do lateral.

Em seguida, o garoto foi rodeado pelos demais jogadores, mas teve seus segundos de felicidade interrompido pela informação de que o celular estava bloqueado e não teria como tirar foto.

Fato semelhante aconteceu no dia 8 de junho, quando Bernardo Ramos, de oito anos, entrou no campo, driblou um segurança e conseguiu tirar fotos com os atletas. Dias depois outro menino, Matheus Marques, de 13 anos, invadiu o treinamento da equipe de Luiz Felipe Scolari, abraçou Henrique e foi retirado de campo por seguranças.

