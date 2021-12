Gana suspende Muntari e Boateng da Copa por indisciplina

Em dia de jogo decisivo diante de Portugal, às 13 horas desta quinta-feira, 26, a Seleção de Gana foi surpreendida com a notícia de que Kevin-Prince Boateng e Sulley Muntari estão fora da Copa do Mundo. Os atletas foram afastados pela comissão técnica por conta de indisciplina, de acordo com a Associação Ganesa de Futebol.

Muntari se envolveu em luta corporal com o membro da comissão técnica Moses Armam Parker e um integrante do comitê executivo. Já Kevin-Prince Boateng insultou o técnico Kwesi Appiah durante um treino em Maceió (AL).

Muntari não participaria da partida contra Portugal, já que está suspenso por conta do acúmulo do segundo cartão amarelo no Mundial. Mas ele poderia participar dos próximos jogos na competição, caso Gana se classifique para as oitavas de final.

Gana precisa vencer Portugal e torcer para que tenha um ganhador no confronto entre Alemanha e Estados Unidos. As equipes ganense e portuguesa têm um ponto, enquanto Alemanha e Estados Unidos têm quatro pontos.

