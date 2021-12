Gana e EUA correm por fora e duelam em Natal

Ofuscadas pelo favoritismo de Alemanha e Portugal no Grupo G, as seleções de Gana e EUA se enfrentam nesta segunda-feira, 16, às 19h, na Arena das Dunas, em Natal (RN), na partida que fechará a primeira rodada da chave.

Em sua décima participação em Copas, os norte-americanos se classificaram com facilidade para o Mundial, conquistando as eliminatórias da Concacaf. O time comandado pelo ex-atacante alemão Jürgen Klinsmann chega ao Brasil como terceira força da chave, mas sabe que precisará vencer os africanos na estreia se quiser avançar às oitavas de final. "Agora a nossa atenção está em Gana. Gana é a única coisa na qual pensamos, nas coisas práticas: conhecer a tática deles e os jogadores mais perigosos. Também como eles gostam de jogar", afirmou o experiente goleiro Howard.

Klinsmann optou por trazer um time renovado ao Brasil - a maior surpresa foi a não-convocação do meia-atacante Donovan, 32, que perdeu a vaga para o jovem Julian Green, 18. Sem Donovan, o craque do time é Dempsey, que já defendeu o inglês Fulham e atualmente joga no Seattle Sounders, da liga norte-americana. Do outro lado, Gana chega à sua terceira Copa como zebra. É apenas a 37ª colocada no ranking da Fifa, mas a terceira classificação seguida ao Mundial dá esperanças ao time dirigido pelo técnico Kwesi Appiah.



"Não somos favoritos no grupo, mas quando o superarmos, deixaremos o povo de Gana feliz. Temos qualidade e força mental. O que mais importa é que todos possam estar preparados", afirmou o meia-atacante Andre Ayew, que tem o irmão caçula Jordan como reserva.

