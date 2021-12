Um erro de Galvão Bueno durante o amistoso do Brasil com a África do Sul nesta quarta-feira, 5, virou piada nas redes sociais. Isso porque o narrador "perdeu" o primeiro gol da seleção canarinho aos 9 minutos do primeiro tempo. Enquanto Hulk lançava a bola para Oscar, que invadiu a área e marcou, Galvão Bueno fazia uma propaganda da Rede Globo. Ele ainda demorou a perceber a falha, mas logo se desculpou.



"Caio Ribeiro, cara a cara com o goleiro ali, quantas vezes vocês perdeu um gol? Em quase 40 anos foi a primeira vez que eu perdi um gol. Não narrei o gol, mas não seja por isso", disse durante a apresentação da Central da Copa, programa da Rede Globo. Em seguida, ele narrou o gol de Oscar. "Partiu Brasil pela direita! Olha Hulk, lançou a bola! Oscar em velocidade, saiu o goleiro, tocou Oscar! Olha o gol, olha o gol, olha o gol! Goooool! Ééééééééé do Brasiiiiil!".

Pelo visto, o pedido de desculpa não foi suficiente e o assunto "caiu" nas redes sociais. Os internautas disseram que o narrador estava de ressaca.

Mais perdido que o #GalvaoBueno na hora do gol hahaha #GalvaoFail — K Seiichi Hissamura (@ksh1977brazil) 5 março 2014

Melhor momento do jogo hoje, #GalvãoBueno não narrar o gol... — Bruno Raphael (@brunohb09) 5 março 2014

Pelé perdeu bandeirada no GP Brasil de F1 2002 e o Brasil foi campeão... hoje #GalvaoBueno perdeu o primeiro gol do Brasil... Será? Será? kk — Luiz Venuto (@Venuto_Luiz) 5 março 2014

Gol sem narração só com ele mesmo ! #GalvãoBueno Ele pode dar as mãos ao Pelé , Que não deu a bandeirada no final da corrida rs Só comedia — RAMATI 762 (@ramati18) 5 março 2014

#GalvãoBueno: "Tô gostando de ver o #Brasil...". Ver o que mano? Nem o gol você viu. — Thonny - Kun (@thonny_kun) 5 março 2014

Veja como foi o gol não narrado por Galvão Bueno:



Da Redação Galvão Bueno "perde" gol do Brasil e vira piada na internet

adblock ativo