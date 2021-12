Futebol europeu pode ser o caminho para o Brasil em 2018

Mais uma Copa chega ao fim com o Brasil pressionado para renovar o seu futebol, agora pensando em 2018. Mas o novo técnico terá uma missão muito mais complicada que a de Mano Menezes. Enquanto em 2010 a Seleção tinha Neymar, Marcelo, David Luiz e outros preteridos por Dunga, agora o futuro treinador terá que apostar na garotada.

Da equipe de Felipão, dez nomes, como os titulares Julio Cesar, Daniel Alves e Fred, devem dar adeus. As esperanças são que garotos como Oscar e principalmente Neymar encabecem a renovação. Mais experientes, David Luiz, Thiago Silva e Marcelo podem dar suporte.

Jogando no Brasil, poucos jogadores despontam, como o meia Éverton Ribeiro, do Cruzeiro, e o atacante Walter, do Fluminense. Por isso, o caminho para a renovação pode ser a Europa. Lá, alguns jovens têm se destacado nas grandes ligas e trabalhado com os melhores técnicos do mundo.

O destaque é Marquinhos, zagueiro do PSG que está na mira do Barcelona. Outro que chama atenção é Danilo, lateral titular do Porto e principal candidato ao posto de Daniel Alves. Roberto Firmino, um dos destaques do forte Campeonato Alemão, e Coutinho, destaque do surpreendente Liverpool, também são boas apostas.

No Sub-20, comandado por Alexandre Gallo, o Brasil tem vivido altos e baixos. Foi eliminado na primeira fase do Sul-Americano, mas venceu o torneio de Toulon, no começo desse ano. Os destaques são Lucas Piazon (do Chelsea), e Rafinha Alcântara, filho do tetracampeão Mazinho e formado no Barcelona.

