"Futebol e política não se misturam", diz Parreira

"Recebemos várias mensagens de que os torcedores iam vaiar, dar as costas para nós. Mas foi tudo ao contrário: todo mundo cantando o Hino Nacional e vibrando, o que emocionou os jogadores. Ficou comprovado que futebol e política não se misturam". A declaração foi feita pelo coordenador técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 20, em Fortaleza (onde o Brasil jogou contra o México), após ser questionado se as manifestações contra a Copa influenciariam os jogadores.

A vibração citada por Parreira deu certo dentro de campo, os canarinhos derrotaram os mexicanos por 2x0, na quarta, 19. Agora, a seleção se prepara para enfrentar a Itália no sábado, 22, em partida realizada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Mudança de planos - Por conta das más condições do gramado da Arena Fonte Nova, a CBF confirmou o treino da Seleção, nesta sexta, 21, no estádio de Pituaçu, com início às 16h.

Em relação aos adversários da Copa das Confederações, Parreira ressaltou a importância de jogar contra seleções consagradas no futebol mundial. "Tem sido ótimo para nós. Do primeiro jogo - contra a Inglaterra, em fevereiro - até hoje, foi um crescimento para toda a equipe. São times que estão prontos, e o nosso está em processo de formação. Mas estamos dando passos lardos para, no ano que vem, estarmos com o time definido", afirmou.

Jogadores machucados - Durante a coletiva, o médico da seleção, José Luiz Runco, falou sobre a situação dos dois jogadores machucados. O zagueiro David Luiz, que teve suspeita de fratura no nariz durante a partida contra o México, passará por exames de imagem em Salvador.

"Eu desentortei o nariz dele no próprio campo. A gente quer tirar a dúvida para saber se houve uma fratura óssea ou na cartilagem. Acho que ele terá condições normais de jogo no sábado e não vai haver necessidade de proteção especial", explicou Runco.

Já o volante Paulinho acordou com o tornozelo dolorido e ainda inchado, após a entorse sofrida durante o jogo, e é dúvida para a partida de sábado. De acordo com o médico, o jogador será acompanhado na sua reabilitação.

O atacante Neymar se recuperou de uma pancada na coxa direita com gelo e anti-inflamatórios, e está confirmado no time.

