Fred sobre jogo no Mineirão: 'Já sei o final dessa história'

Fred estará em casa no duelo contra o Chile, neste sábado, às 13h, no Mineirão. Nascido e criado em Minas Gerais, o camisa 9 da Seleção voltará ao estádio no qual se acostumou a marcar gols, sobretudo nos tempos de América-MG e Cruzeiro. Em entrevista coletiva nesta quintafeira, 26, ele afirmou que se sente melhor no local e que isso pode ajudá-lo a balançar as redes.

"É sempre especial quando jogo no Mineirão, onde fiz vários gols. Realmente é diferente quando jogo lá. Me dá mais confiança, já conheço os atalhos do campo e aí me sinto em casa", comentou o atacante da Seleção.

Em diversos momentos da entrevista Fred mostrou-se aliviado com o primeiro gol no Mundial, anotado contra Camarões, na última segunda. O atacante reconheceu que não vinha tão bem quanto gostaria e que estava incomodado com as cobranças. Mesmo assim, esbanjou confiança e previu novas bolas na rede e a conquista do hexacampeonato.

"O final dessa historia eu já sei qual é, vai dar tudo certo. Mas eu tinha que melhorar, reagir, essa cobrança estava forte em mim. Procurei fazer alguma coisa diferente, pedi ajuda de todos, e o grupo me ajudou. Mesmo marcado, eles tocavam em mim, acabou que consegui produzir mais. Todos os jogadores conseguem lidar bem, mas representar 200 milhões de pessoas e vestir a camisas mais importante do futebol mundial não é fácil. Tem a pressão de não decepcionar seus amigos, família, as pessoa que ama. Fui mais forte, graças a Deus as coisas estão melhorando", comentou, antes de explicar qual será o final a que ele se refere:

"Será o mesmo (final) da Copa das Confederações: gols, título... Tenho certeza que é isso que vai acontecer!", disse.

