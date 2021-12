Fred promete gol contra Camarões e parabeniza Ochoa

Depois de passar em branco pelo segundo jogo consecutivo, o atacante Fred prometeu balançar as redes contra Camarões na próxima segunda-feira, 23, em Brasília, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo.

"Vamos fazer os gols novamente. Hoje não deu e na estreia também não. Contra Camarões vai sair", disse o camisa nove da Seleção Brasileira, que atuou durante toda a partida contra a Croácia e foi substituído por Jô aos 23 minutos da etapa complementar contra o México nesta terça, 17.

Na Copa das Confederações-2013, Fred também não marcou contra Japão e México. Ele só balançou a rede na terceira rodada, quando o Brasil venceu a Itália. O atacante do Fluminense fez questão também de elogiar o goleiro Ochoa, que fez quatro excelentes defesas no empate contra o México por 0 a 0.

"A gente esperava esse nível de dificuldade. Na Copa das Confederações ganhamos do México, mas fizemos o gol no final. Temos que dar parabéns ao goleiro Ochoa, que fez quatro grandes defesas", afirmou o atacante.

O goleiro mexicano pegou uma cabeça de Neymar aos 25 minutos após cruzamento de Daniel Alves. No final da etapa inicial, Ochoa defendeu um chute de Paulinho cara a cara. No segundo tempo, o goleiro pegou um chute de dentro da área do camisa 10 da seleção brasileira e aos 40 minutos defendeu uma cabeçada de Thiago Silva.

Com o empate, o Brasil chegou a quatro pontos juntamente com o México, que venceu Camarões na estreia. No entanto, o time brasileiro ocupa a primeira colocação da chave nos critérios de desempate (possui saldo de dois gols positivo contra um do rival). Assim, a equipe de Felipão necessita apenas de um empate contra Camarões.

O México, que encerra sua participação contra a Croácia, também joga por um empate para avançar às oitavas de final do Mundial.

