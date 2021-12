O diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva, pode não ser o único punido pela Fifa por conta da confusão envolvendo brasileiros e chilenos no jogo do último dia 28 de junho pelas oitavas de final. A entidade também avalia a participação de Fred, de acordo o jornal "O Estado de S. Paulo". Isso porque o atacante foi filmado dando um tapa na cabeça do adversário a caminho dos vestiários. O chileno não gostou e se exaltou.

Essa situação teria provocado a confusão já nos corredores do Mineirão, que acabou com Paiva acusado de dar um soco no atacante Mauricio Pinilla. Imagens de vídeo comprovaram, segundo a Fifa, a agressão por parte do diretor de comunicação da CBF, que foi punido com um jogo de suspensão, o que será cumprido no duelo diante da Colômbia nesta sexta, 4.

Mas a entidade também analisa outras imagens para avalia a atuação de outros brasileiros, inclusive Fred. A investigação é mantida em sigilo, mas a Fifa deve tentar ser coerente e manter duras punições, já que o atacante Luis Suárez, que mordeu o italianao Chiellini, foi afastado por nove jogos do Uruguai e deixado quatro meses longe dos gramados.

Caso Fred seja punido, a situação deve apimentar a relação da CBF com a Fifa, já que o técnico Luiz Felipe Scolari defende que há um complô contra o Brasil e que a Fifa não tem interesse que na conquista do hexacampeonato em 2014.

Fred pode ser punido por tapa em chileno

