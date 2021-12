Fratura na face deixa suíço Von Bergen fora da Copa

O zagueiro da Suíça Steve Von Bergen voltará para seu país após sofrer uma fratura num osso da face na sexta-feira, 20, em Salvador, em partida contra a França válida pelo Grupo E da Copa do Mundo, anunciou neste sábado a Federação Suíça (ASF).



O zagueiro, que teve que sair de campo aos 9 minutos de jogo com a cara ensanguentada, após dividir uma bola com o atacante francês Olivier Giroud e levar um chute no rosto, "sofreu uma fratura do lado esquerdo da face", explicou a ASF em comunicado.



"Von Bergen, de 31 anos, voltará para a Suíça acompanhado do doutor Roland Grossen, um dos médicos da equipe suíça, e será tratado por especialistas", detalhou a Federação.



Os suíços acabaram sofrendo uma dura goleada para os franceses (5-2) na partida, mas, com três pontos no Grupo E, ainda têm chances de classificação às oitavas de final.



No dia 25, a Suíça volta a campo para enfrentar Honduras en Manaus, na última rodada da fase de grupos do Mundial. Na outra partida da chave, França e Equador duelam no Maracanã, no mesmo dia.

