Franceses e alemães fazem clássico europeu no Maraca

O primeiro choque entre campeões mundiais no mata-mata da Copa do Mundo acontece nesta sexta-feira, 4, quando França e Alemanha abrem as quartas de final medindo forças às 13h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O vencedor do confronto enfrenta quem passar de Brasil ou Colômbia nas semifinais do Mundial.

Se na fase de grupos franceses e alemães passaram em primeiro lugar de suas respectivas chaves, até com certa facilidade, nas oitavas de final sofreram para conseguir a classificação. A França venceu a Nigéria por 2 a 0, com ambos os gols marcados apenas nos 10 minutos finais de jogo.

Já a poderosa Alemanha, apontada uma das favoritas ao título, precisou da prorrogação para eliminar a surpreendente Argélia, que, nesta Copa, conseguiu sua primeira classificação para as oitavas de final na história. No final, os alemães venceram por 2 a 1, com todos os gols feitos na prorrogação.

Na primeira fase, ambas as seleções terminaram com duas vitórias e um empate, sem derrotas. Nas quatro partidas no Mundial, a França marcou dez gols e sofreu dois. Já a Alamanha fez nove e sofreu três.

Mesmo com campanhas similares, França e Alemanha chegam às quartas de final vivendo momentos distintos. Os franceses chegaram ao Brasil sem alimentar muitas expectativas, quase desacreditados, por conta da campanha irregular nas eliminatórias europeias.

No entanto, durante o Mundial estão sendo bem elogiados pela imprensa internacional por apresentarem um futebol envolvente, o que tem deixado o técnico Didier Deschamps em estado de graça.

"Acredito que a nossa equipe encontrou uma química muito boa nesta Copa. Teremos um grande jogo contra a Alemanha, mas estamos confiantes porque podemos ganhar jogo", disse.

Já a Alemanha tem recebido muitas críticas, pelo fato de o futebol apresentado pelos estar abaixo do esperado. Além disso, Joachim Löw enfrenta problemas para escalar a equipe por conta dos desfalques.

"Penso que muitos acham que devemos estar tristes porque chegamos até aqui, já que encontramos dificuldades. Brasil, Argentina, Holanda, enfim, todo mundo sofreu para continuar na disputa. Tenho esperanças de ganharmos da França, mas já alerto que não será nada tranquilo", ressaltou Löw.

Problemas

Em termos de escalação, Löw tem mais problemas do que Deschamps. Principal organizador das jogadas da equipe, o volante Schweinsteiger vem sentindo o desgaste dos jogos, mas, vai jogar.

Com a lesão de Mustafi, Lahm volta para a lateral direita e deixa a vaga no meio com Sami Khedira, que está bem desgastado fisicamente. O artilheiro Müller, poupado dos treinos por conta de uma forte gripe, vai para o jogo.

Pelo lado francês, o zagueiro Sakho, recuperado de lesão, vai a campo. No ataque, Griezmann ganha a posição de Giroud.

