França vence Uruguai e avança às semifinais da Copa do Mundo

A França confirmou a superioridade e venceu o Uruguai por 2 a 0, nesta sexta-feira, 6, em Nijni Novgorod, para garantir a primeira vaga na semifinal da Copa do Mundo da Rússia-2018, à espera do vencedor do duelo entre Brasil e Bélgica.

Raphael Varane, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Antoine Griezmann, aos 16 da segunda etapa, fizeram os gols que garantiram os Bleus entre os quatro melhores times da competição.

O Uruguai sentiu falta de Edinson Cavani, que não conseguiu se recuperar de lesão na panturrilha e ficou de fora do duelo. A ausência do "Matador" deixou Luis Suárez muito isolado na frente, incapaz de resolver os problemas ofensivos sozinho.

Quem ganhou protagonismos foram os goleiros, que tiveram partidas opostas. Enquanto Lloris fez atuação segura e realizou linda defesa para evitar o empate no primeiro tempo, Muslera frangou no lance do segundo gol e acabou se tornando personagem principal do duelo.

A França emplacou a terceira vitória seguida contra sul-americanos, depois superar o Peru (1-0) na fase de grupos e despachar a Argentina por 4 a 3 nas oitavas de final. Agora pode enfrentar o Brasil na semifinal, desde que a Canarinho supere a Bélgica nesta sexta-feira em Kazan.

