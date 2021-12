França tenta 100% de aproveitamento contra Equador

Embalada por duas grandes apresentações em gramados brasileiros, a França tenta se firmar como uma das concorrentes ao título da Copa do Mundo. Agora, a meta é derrotar o Equador na quarta-feira, no Maracanã, pela última rodada da fase de classificação do torneio.

A vitória por 3 a 0 sobre Honduras, no Beira-Rio, já havia chamado a atenção do mundo para a equipe francesa, que vinha de um péssimo Mundial na África do Sul, em 2010. Mas a goleada por 5 a 2 sobre a Suíça, na Fonte Nova, credenciou o time como uma das forças da competição. "Fizemos duas boas partidas, com muitos gols, entrosamento, boas jogadas defensivas e excelentes ações no ataque", afirmou o volante Sissoko.

Vamos tentar jogar como estamos fazendo desde o início do torneio e ser solidários dentro de campo. Se conseguirmos, a França pode chegar bem longe', acrescentou. Com a vaga nas oitavas praticamente assegurada, o técnico Didier Deschamps não deve fazer muitas alterações em relação à partida em Salvador. Com seis pontos e seis gols de saldo, a França só precisa de um empate para assegurar o primeiro lugar da chave.

Ao Equador, a meta é tentar parar os franceses para conseguir a classificação ao mata-mata. Com três pontos, o time sul-americano só está na segunda posição graças a goleada imposta pela França à Suíça, que também tem três pontos e joga contra a lanterna Honduras também na quarta, em Manaus. "Sabemos o que a França significa. Vem jogando muito bem e, por isso, precisaremos fazer tudo melhor do que nunca para poder ganhar dela. Mas acreditamos muito em nós mesmos e esta vitória nos ajuda a chegar com o máximo de motivação', disse Enner Valencia, destaque da vitória por 2 a 1 sobre Honduras na segunda rodada.

