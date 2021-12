França conta novamente com gol irregular para ir à Copa

O Brasil deve receber, no ano que vem, todos os campeões mundiais da história do futebol. Nesta terça-feira, a França, única seleção que corria risco, carimbou seu passaporte para a Copa do Mundo de 2014. Jogando em Paris, reverteu a vantagem da Ucrânia, contou novamente com a ajuda da arbitragem e venceu por 3 a 0. No combinado, se classificou pelo placar de 3 a 2.

Na repescagem da Copa do Mundo de 2010, a França só conseguiu a classificação, também no Stade de France, porque Henry colocou a mão na bola para evitar que ela saísse pela linha de fundo e passou para Gallas fazer o gol decisivo contra a Irlanda, na prorrogação.

Desta vez o gol irregular foi o segundo da vitória por 3 a 0 sobre a Ucrânia. No lance, após cobrança de escanteio, Valbuena ajeitou de coxa e Benzema, claramente impedido, mandou para as redes. De nada adiantou a reclamação dos ucranianos e o gol foi confirmado pelo árbitro Damir Skomina, da Eslovênia.

Os franceses, que perderam por 2 a 0 da Ucrânia no jogo de ida, em Kiev, na sexta-feira, abriram o placar no Stade de France aos 22 minutos, com Sakho, jovem atacante do Liverpool. O gol irregular de Benzema foi marcado aos 34, mas o 2 a 0 levaria o jogo para a prorrogação.

Já com dois minutos do segundo tempo, Khacheridi deu carrinho para parar Ribery em contra-ataque e foi expulso. Com um a menos, a Ucrânia não conseguiu segurar a França. Mais que isso, ainda marcou o terceiro para os franceses, com Husyev, contra. Sakho, porém, estava atrás do ucraniano para anotar o gol.

Campeões

O futebol tem apenas oito campeões. O Brasil, como país sede, nem jogou as Eliminatórias. Itália, Alemanha, Espanha e Inglaterra conseguiram a classificação sem problemas, assim como a Argentina, que venceu a chave sul-americana. O Uruguai deve confirmar a vaga quarta-feira, quando fará o jogo volta contra a Jordânia, em casa. Na ida fez 5 a 0.

A seleção francesa, quarta colocada em 1982 e terceira em 1986, quando era liderada por Michel Platini, hoje presidente da Uefa, ficou de fora de dois Mundiais antes de sediar a Copa do Mundo de 1998. Naquele ano, surpreendeu o mundo ao conquistar o título, superando a badalada seleção brasileira de Ronaldo. O título consagrou Zinedine Zidane.

Depois disso os franceses nunca mais falharam na tentativa de se classificar para uma Copa do Mundo. Foram eliminados na primeira fase na Coreia do Sul e no Japão, em 2002, chegaram ao vice-campeonato em 2006 (derrota na final para a Itália, com cabeçada de Zidane em Materazzi), e mais uma vez foram mal na África do Sul, quando a França foi eliminada na primeira fase.

Classificados

Com a definição de Grécia, França, Portugal e Croácia como últimas seleções europeias, os classificados para a Copa do Mundo de 2014 estão praticamente definidos. Isso porque as duas vagas em aberto devem ficar com Uruguai e México. Os mexicanos fizeram 5 a 1 na Nova Zelândia, na ida, em casa, e dificilmente não estarão no Brasil.

As demais seleções são: Brasil (país-sede), Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Bélgica, Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Rússia, Bósnia-Herzegovina, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Irã, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nigéria, Gana, Camarões, Costa do Marfim e Argélia.

adblock ativo