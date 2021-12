Forças Armadas e polícias fazem último ensaio antes da Copa

As Forças Armadas e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) realizam nesta sexta-feira, 14, o último ensaio geral antes da Copa das Confederações. O objetivo é incrementar e avaliar as ações dos militares da Marinha, Exército e da Força Aérea Brasileira, além dos policiais envolvidos no esquema de segurança para o evento.

Durante o ensaio serão simuladas atividades que serão realizadas no decorrer da Copa das Confederações, como a escolta da delegação do hotel De Ville, em Itapuã, para o estádio de Pituaçu. Também serão ensaias ações de resgate de reféns, abordagem de aeronave suspeita, tomada de um navio suspeito, evacuação médica pelo mar e defesa nuclear, química, biológica e radiológica.

O treinamento começa às 9 horas e segue até as 15 horas, com uma simulação de controle de distúrbios.

