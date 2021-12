O goleiro Victor Valdés divulgou nesta terça-feira um vídeo para agradecer o carinho que recebeu após sofrer uma grave lesão no joelho, na semana passada, que o deixará fora da Copa do Mundo. O espanhol foi operado na última segunda-feira na Alemanha e deverá ficar afastado dos gramados por aproximadamente sete meses. O jogador do Barcelona garantiu que a operação foi bem sucedida.

"A operação, graças a Deus, foi muito boa. Estou muito feliz com a forma como aconteceu tudo, com muita vontade de voltar para casa, para poder aproveitar outra vez a família e começar a recuperação o quanto antes", disse Valdés, no vídeo publicado no YouTube, ainda internado em Augsburg, na Alemanha.

Valdés sofreu grave lesão no joelho na semana passada quando fazia uma defesa sem maiores riscos durante partida ente Barcelona e Celta, pelo Campeonato Espanhol. No lance rotineiro, acabou sofrendo uma lesão no ligamento cruzado anterior, que o impedirá de defender a Espanha na Copa do Mundo.

"Queria enviar simplesmente meu agradecimento por todas as mensagens de apoio e força que recebi de muita gente", disse Valdés, agora preocupado apenas em iniciar a recuperação da cirurgia. "A partir de agora, tudo se baseia na recuperação e em fazer de tudo para voltar o quanto antes. Uma abraço a todos os torcedores e espero vê-los logo", concluiu o goleiro, que tem contrato com o Barcelona apenas até o final da atual temporada.

Veja o vídeo

Agência Estado Fora da Copa, Valdés agradece apoio após cirurgia

