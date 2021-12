Fonte: restam mais de 8 mil ingressos para Uruguai e Itália

Após 14 jogos durante o intervalo de treze dias, a Copa das Confederações está prestes a se encerrar. Domingo, 30, às 19h, Brasil e Espanha fazem a grande decisão do torneio. Seis horas antes, às 13h, Uruguai e Itália entram em campo na Arena Fonte Nova para disputar a terceira posição.

Será a segunda partida que a praça esportiva baiana sedia no torneio. Quem não pôde ir à primeira - a vitória da Seleção por 4 a 2 sobre a Azzurra, no último sábado -, e estiver interessado em acompanhar o duelo de domingo, ainda tem a oportunidade.

Isto porque, segundo a FIFA, estão à venda 8.202 bilhetes para a disputa do terceiro lugar, com exceção da categoria 4 - justamente os ingressos mais baratos (R$ 57).

Em contato com o A TARDE, a assessoria de imprensa da entidade máxima do futebol internacional informou, por e-mail, que, até nesta quinta, 27, à noite, 41.638 entradas haviam sido vendidas.

Como comprar - As compras podem ser feitas de duas formas. A primeira, no endereço eletrônico www.fifa.com/ingressos. A segunda, diretamente nos Centros de Ingressos.

No caso específico de Salvador, a comercialização está sendo feita no Shopping Iguatemi, no Estacionamento I. No local, aceita-se cartão de crédito e dinheiro na compra dos bilhetes.

Já na venda on line, o torcedor conta apenas com uma opção para efetuar o negócio, o cartão de crédito.

A Fifa faz questão de alertar os torcedores, que já adquiriram o ingresso, para a necessidade de retirar o quanto antes o bilhete nos Centros de Ingressos.

"Pedimos que se encaminhem a um dos centros e não deixem a retirada para a última hora. Além disso, reiteramos que não há possibilidade de obter os ingressos nos estádios", diz o comunicado.

Público caseiro - No total, a entidade disponibilizou 786.087 ingressos para as 16 partidas da competição.

Em balanço divulgado no início da semana, a Fifa ratificou que a maior parte dos torcedores que, até agora, acompanharam os jogos do torneio são, em sua maioria, brasileiros.

Os números mostram que a tendência de presença maciça de torcedores locais nos jogos se confirmou, de acordo com a seguinte distribuição dos compradores: 73,6% dos ingressos foram comprados pelo público local (sedes e seus arredores, dentro do respectivo estado), 23,5%, por brasileiros de outros estados, e 2,9%, por torcedores de outros países.

