Fonte Nova vai custar R$ 97 milhões a mais do valor original

A Arena Fonte Nova vai custar R$ 97,7 milhões a mais do que o previsto. O preço inicialmente orçado era de R$ 591,7 milhões, em contrato de Parceria Público Privada (PPP) assinado em janeiro de 2010 entre o consórcio formado pelas empresas OAS e Odebrecht e o governo do estado da Bahia.

A reportagem de A TARDE obteve com exclusividade documentos que mostram o aumento do custo da construção, elevado para R$ 688,7 milhões. O acréscimo foi ocasionado por oito itens no aditivo contratual requisitado pelas construtoras ao governo. Os pedidos foram feitos entre setembro de 2011 e setembro do ano passado.

Em cima de cada item (no total de R$ 72 milhões) estão acrescidos R$ 17,3 milhões por conta do reequilíbrio financeiro da obra (contido na cláusula 19.3 da PPP), além dos impostos ISS (R$ 4 milhões) e PIS/Cofins (R$ 3,5 milhões). (Veja os itens no final do texto).

Novas exigências - Nos documentos, o consórcio responsável pela construção afirma que houve elevação de custos devido "às novas exigências técnicas da Fifa". "Quando o edital de construção foi lançado, nós obedecíamos o caderno de encargos 4 da Fifa. Depois, com a obra já em curso, a Fifa fez o caderno 5, com exigências específicas", afirma Frank Alcântara, presidente da Fonte Nova Participações (formado pelo consórcio OAS/Odebrecht). Entre as mudanças, houve até a troca do tipo de grama a ser usado no gramado.

O governo vai efetuar o pagamento dos R$ 97,7 milhões em um único aporte, com data já fixada: 30 de junho. É o dia da última partida da Arena na Copa das Confederações, com a disputa de terceiro lugar. O dinheiro sairá da fonte 00 (modelo utilizado pelo governo para investimento em 31 áreas diversas, entre elas: educação, saúde, moradia, segurança e para as obras da Copa 2014 na Bahia).

Segundo o secretário Nilton Vasconcelos, titular da Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), responsável pelo contrato com o consórcio, o acréscimo causado pelos aditivos não irá impactar na contraprestação a ser paga pelo governo, ao longo de 15 anos.

"A nossa base de cálculo continua sendo os R$ 591 milhões do contrato. O aditivo estava previsto em caso de ajuste da Fifa, algo que acabou ocorrendo. A contraprestação, porém, permanece nos R$ 99 milhões (por ano)", afirma.

Outras arenas - Com o ajuste de preço, a Arena Fonte Nova fica entre as cinco mais caras entre as 12 sedes da Copa do Mundo de 2014, atrás de Brasília, Rio, São Paulo e Belo Horizonte.

Em relação ao Mineirão, a diferença passa a ser de R$ 7 milhões. O estádio de Minas para a Copa já foi entregue e terá capacidade para 64 mil pessoas, enquanto na Fonte são 55 mil lugares. "Vale lembrar que a Fonte Nova foi demolida e reconstruída", diz Vasconcelos. A nova Fonte Nova será inaugurada dia 7 de abril.

Itens dos Aditivos

1) Reengenharia de Projetos Executivos - Valor: 7,106 milhões. Data de requisição: 13/9/2011

2) alteração de assentos - Valor: R$ 7,821 milhões. Data da requisição: 20/6/2012

3) Alterações ambientais - Valor: R$ 3,785 milhões. Data de requisição: 27/6/2012

4) Certificação ambiental - Valor: R$ 3,560 milhões. Data de requisição: 28/6/2012

5) fluxo de multidões - Valor: R$ 11,729 milhões. Data de requisição: 28/6/2012

6) Gramado Valor - R$ 6,153 milhões. Data de requisição: 22/8/2012

7) Tecnologia da Informação Valor: R$ 20,719 milhões. Data de requisição: 28/9/2012

8) Alterações elétricas Valor: R$ 11,144 milhões. Data de requisição: 28/9/2012

Equilíbrio financeiro Valor: R$ 17, 3 milhões. ISS e PIS/Cofins: 7,5 milhões

Total: R$ 97,7 milhões

