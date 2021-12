Fonte Nova será alvo do terceiro evento-teste

Uma equipe de 30 a 40 pessoas do Comitê Organizador Local (COL) estará espalhada pela Fonte Nova antes, durante e depois do clássico Ba-Vi de domingo, 28. Segundo o gerente de comunicação do COL, Nelson Ayres, o Comitê não é responsável por organizar a partida, mas, sim, "testar equipes, equipamentos e serviços em sete áreas operacionais dentro de um jogo na Fonte Nova".

Serão testados aspectos de Limpeza e Resíduos, Transporte, Competições, Serviços Médicos, Serviços ao Espectador, Tecnologia da Informação e Segurança. Nelson Ayres explicou que nem todas as áreas podem ser observadas em uma partida do campeonato regional. Testes de logística e protocolo, por exemplo, têm sentido em jogos da Seleção Brasileira, como ocorreu no Mineirão no amistoso contra o Chile, na quarta, 24.

