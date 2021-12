Fonte Nova já tem mais de 90% das obras concluídas

Pouco mais de um mês antes de ser entregue como a mais nova e mais moderna praça esportiva baiana, a Arena Fonte Nova já apresenta cerca de 90% das obras concluídas.

Na região do Dique do Tororó, no centro de Salvador, já é possível notar a exuberância do monumento, que já exibe por completo a sua arquibancada e mais de 12% da membrana de cobertura. Nesta terça-feira, 8, o consórcio que constroi a Arena divulgou o balanço das obras.



De acordo com a assessoria de imprensa da Arena, a preparação do sistema de drenagem a vácuo do gramado já atinge 70% de conclusão. Outra parte que se encontra em estágio avançado é a colocação dos assentos da arquibancada - 30% já foram instalados. Em toda a estrutura, os revestimentos já atingem 87% e os pisos estão 96% finalizados.

A previsão é a de que a Arena Fonte Nova seja entregue no dia 28 de fevereiro. Por enquanto, o Bahia já confirmou que mandará os seus jogos, a partir de março de 2013, no novo estádio. O Vitória ainda estaria em negociação.

No dia 31 de março, será disputado o primeiro Ba-Vi na Nova Arena, em partida válida pelo Campeonato Baiano. No dia 22 de junho, o lugar será palco do jogo entre Brasil e Itália, em partida válida pela Copa das Confederações.

