Fonte Nova faz 2ª chamada para operários resgatarem bilhetes

A Arena Fonte Nova volta a entregar, no próximo domingo, o restante dos ingressos da Copa do Mundo destinados aos operários que trabalharam por no mínimo quatro meses na construção do estádio. Também têm direito ao benefício as empresas terceirizadas que prestaram serviço durante a obra, assim como os acionistas das construtoras responsáveis pela obra: OAS e Odebrecht.

A entrega será feita na bilheteria Norte, localizada na Ladeira Fonte das Pedras, no horário das 8h às 16h. Cada pessoa tem direito a um bilhete válido para uma das três primeiras partidas realizadas em Salvador. Para retirar as entradas, os contemplados devem apresentar o documento de identidade com foto e CPF.

No total, mais de 5 mil ingressos serão distribuídos. Segundo a assessoria da Arena Fonte Nova, no último final de semana cerca de 2500 ingressos já foram entregues.

