Fonte Nova: entrega é adiada para dia 8, diz governador

A data de entrega da Arena Fonte Nova, prevista para acontecer nesta quinta-feira, 28, foi adiada para o dia 8 de março, de acordo o governador Jaques Wagner em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record. Wagner disse que o consórcio OAS / Odebrecht pediu a prorrogação do prazo para finalizar algumas etapas ainda não concluídas, como o acesso à arena.

"Só assino que estou recebendo quando estiver tudo pronto. O Mineirão, o estádio do Rio Grande do Sul e de Fortaleza tiveram problema. Então [para evitar o que acontece isso aqui], só coloco a minha assinatura (recebendo o estádio) quando eu puder dizer que a bola pode rolar", explica Wagner.

Apesar da previsão de entrega para dia 8, o governador disse que, após esse prazo, ainda serão feitos alguns serviços de acabamento no estádio. A data da inauguração oficial será divulgada nesta quinta, às 15 horas, em entrevista coletiva com representantes do governo e do consórcio.

Essa não é a primeira vez que a data de entrega da Arena Fonte Nova é adiada. O contrato de Parceria Público Privado (PPP) inicialmente previa a entrega para 31 de dezembro de 2012, mas esse prazo foi prorrogado em comum acordo entre o governo e consórcio.

A inauguração oficial também foi adiada. Até semana passada, estava previsto um show dos cantores Ivete Sangalo, Saulo e Carlinhos Brown no dia 29 de março, aniversário de Salvador.

A última inspeção oficial da Fifa está agendada para 13 de março.

