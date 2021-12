Fonte Nova entra em período de teste após entrega ao governo

Uma visita para imprensa e autoridades marcou a entrega oficial da Arena Fonte Nova, que ocorreu nesta sexta-feira, 8, em Salvador. O evento teve a presença do governador do Estado, Jaques Wagner, e o presidente da Arena Fonte Nova, Frank Alcântara.

O passeio percorreu sete dos dez níveis do novo estádio, entre eles o local onde ficará localizada a imprensa, camarotes, vestiários, arquibancadas e o campo. Espaços como camarotes e vestiários ainda não estavam com a sua mobília, que deve ser instalada na próxima semana.

"Agora, estamos oficialmente habilitados a testar a Arena. Teremos correções a fazer antes do Ba-Vi e possivelmente também depois do jogo", declarou Alcântara. O primeiro teste Fifa da Arena será o segundo Ba-Vi realizado no estádio, no dia 28 de abril.

Segundo o presidente da Arena, a próxima etapa agora é promover testes progressivos com pequenos públicos que podem variar até 10 mil pessoas, com o objetivo de ver o funcionamento das dependências do estádio, até a abertura da Arena, no dia 7 de abril com o Ba-Vi válido pelo Campeonato Baiano.

Já o governador Jaques Wagner se disse orgulhoso do resultado final, afirmando que não poderia deixar a Fonte Nova virar um "cemitério de concreto".

"Foi correta a nossa decisão de implodir o antigo estádio e não fazer um novo em outro local. Não poderíamos deixar a Fonte virar um cemitério de concreto. Também conseguimos manter a ferradura, que faz esse diálogo visual com a cidade". Na coletiva, Wagner também prometeu entregar o viaduto do entorno da Arena no dia 31 de março, uma semana antes da sua inauguração.

Ao final do evento, as luzes externas do estádio foram acessas na cor rosa, para prestar uma homenagem ao dia internacional da mulher.

