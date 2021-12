Fonte Nova é uma das arenas mais elogiadas por internautas

Um estudo realizado por uma empresa de inteligência em monitoramento de mídias online de São Paulo durante o período da Copa das Confederações - 15 a 30 de junho - computou que a Arena Fonte Nova e a Arena Castelão, em Fortaleza, foram os dois estádios mais elogiados pelos internautas.

O objetivo do estudo foi apontar pontos importantes como organização, alojamento, estrutura, filas, transporte, protestos e segurança. Entre estes itens, a Fonte Nova foi um dos mais elogiados em relação à estrutura e organização. O Mineirão foi o mais criticado.

A pesquisa coletou dados sobre a opinião dos torcedores sobre as seis arenas em relação a segurança, estrutura e organizações nas seis cidades-sede do torneio - Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

Mobilidade e acessibilidade prevaleceram como ponto de críticas dos internautas. Muitos classificaram os estádios como "fora do padrão" e sem estrutura para acomodar pessoas com necessidades especiais.

Já as filas para retiradas dos alimentos dentro dos estádios e ingressos foram outros pontos negativos. As menções negativas foram, em sua grande maioria, relativas aos protestos.

A empresa concluiu que a diferença entre os elogios e críticas foi pequena. Até a Copa do Mundo de 2014 alguns ajustes ainda devem ser feitos pelos gestores das arenas e a expectativa é que, no torneio, as menções positivas superem as negativas.

adblock ativo