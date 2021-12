Fonte Nova é aprovada pelo MP, mas precisa de laudos finais

A Arena Fonte Nova tem 40 dias para atender as observações do Ministério Público Estadual (MP-BA) em relação aos últimos laudos de liberação feitos pela Polícia Militar e Vigilância Sanitária, que datam de 30 de março e 4 de abril de 2013, respectivamente. Sem uma nova documentação que atenda as exigências do órgão, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) não poderá autorizar a realização de jogos no estádio a partir de 1º de abril.

O MP considera a Arena Fonte Nova aprovada, mas com restrições. Para a entidade, é necessário um novo laudo que demonstre que os seguintes itens foram atendidos pela administração do estádio: estudo para realização de jogos com a torcida visitante no anel intermediário e inferior; estudo da reorganização para acesso das torcidas visitante e local pelo setor sul; aumento do número de orientadores no setor sul (laudo da Polícia Militar); sanitários com ausência de acessórios (laudo da Vigilância Sanitária).

Por nota, a Arena Fonte Nova disse que "os referidos laudos técnicos da Policia Militar e Vigilância Sanitária estão vigentes". Afirma ainda que "todas as melhorias solicitadas pela Polícia Militar e Vigilância Sanitária foram realizadas no prazo fixado", ou seja, antes mesmo da inauguração do estádio, no ano passado.

Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF, falou que confia que os laudos serão finalizados a tempo. "Na prática, sabemos que a Arena Fonte Nova já solucionou esses problemas, mas precisamos dos laudos novos completos", disse.

Ednaldo informou ainda já ter notificado a Arena, Bahia, Polícia Militar e Vigilância Sanitária sobre a urgência dos novos laudos.

Por telefone, o Departamento de Comunicação do Bahia confirmou que foi notificado pela FBF e que "o clube está acompanhando o processo de perto para que todos os prazos sejam atendidos".

