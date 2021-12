Fisioterapeuta defende Fred e revela 'bate-papo' com Neuer

Depois de quase uma hora de conversa com a reportagem do A TARDE na sua academia, em Belo Horizonte, o fisioterapeuta Elliot Paes viu cair a ficha. "Olha com quem eu trabalhei. De um lado, Neuer. Do outro, Fred. Dois amigos numa semifinal de Copa do Mundo", diz ele, orgulhoso.

Profissional da Seleção Brasileira em suas categorias sub-15 a sub-21, Elliot foi preparador físico do goleiro alemão no Schalke 04, entre 2007 e 2008, quando o paredão estava iniciando a carreira. Além disso, capitaneou parte da recuperação física de Fred durante um mês, entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014.

Sobre o assunto, ele apresenta números: "Quando Fred chegou aqui, tinha problemas musculares na panturrilha, adutor, anterior e posterior da coxa direita. Apresentava um déficit de 40% de força nesta perna. Em um mês, diminuí esse déficit para 19% e entrenguei ao Fluminense e à Seleção um relatório sobre como eu achava que deveria prosseguir a preparação dele".

Elliot argumenta que, para ele, é impossível cravar em que nível físico está o camisa 9 da Amarelinha, já que não mais o acompanha de perto, mas opina: "Ele corre pra caramba, cumpre as funções que o técnico tem pedido. Sofre um pouco porque volta muito pra marcar, mas está excelente taticamente. Contra a Alemanha, tenho certeza de que vai ser muito importante para o time".

O fisioterapeuta lembra que, durante o tratamento, Fred foi extremamente profissional. "Ele queria de todo jeito disputar essa Copa e em nenhum momento achou que não ia conseguir, mas sofreu bastante também. Vivi esse drama com ele e sua família", revela Elliot, que, apesar do apreço pelo amigo Neuer, vai torcer para o centroavante brasileiro.

Humilde

Apesar da torcida contra hoje, a amizade com o fenômeno germânico não é algo a se desprezar. "Na época do Schalke, eu falava que ele seria um dia titular da seleção alemã e o melhor goleiro do mundo. Mas, quando chegasse a esse ponto, já teria me esquecido. Ele ria", conta o profissional, que confidencia: "Ele não me esqueceu. É um cara bastante humilde e, inclusive, nos falamos ontem (domingo) no telefone".

Elliot recorda-se de que, em seus primeiros dias no Schalke, Neuer tinha uma fratura no pé esquerdo e o fisioterapeuta surpreendeu a todos ao mandar o goleiro a campo quando ele ainda usava muletas. "Colocava ele de joelhos pra treinar com bola. É um cara que sempre quer treinar mais. Eu dizia que já era o suficiente e ele não se conformava".

O profissional também orgulha-se de ter insistido com o arqueiro no trabalho técnico e físico dos membros inferiores. "E hoje você vê que ele se destaca atuando com os pés, praticamente como um líbero", sublinha.

Elogios aos alemães

Com relação à 'festa' que os alemães têm feito no Brasil, Elliot é só elogios: "Eles entraram no clima da Copa. Essa parte psicológica é importante, além da ambientação".

O fisioterapeuta ainda destaca a cultura diferenciada dos germânicos. "A cerveja é liberada, e lembro que no Schalke alguns jogadores até fumavam no vestiário após jogos muito estressantes. Essa cultura de foco total no objetivo, apesar das 'distrações', é muito clara. Mas acho que não funcionaria no Brasil", acredita Elliot, que, além de Neuer, trabalhou no Schalke com outros dois titulares da atual seleção da Alemanha: o defensor Howedes e o meia Ozil.

