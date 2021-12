A derrota por goleada do Brasil para a Alemanha já tinha sido recriada com bonecos Lego, não poderia então ser diferente com a decisão da final da Copa do Mundo. E foi assim que um vídeo de quase três minutos simula os melhores momentos da partida entre Alemanha e Argentina, que aconteceu neste domingo, 13, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A versão Lego recria o gol impedido da Argentina, as tentativas dos alemães, até o momento que Mario Götze consegue balançar a rede argentina no segundo tempo da prorrogação. O vídeo também mostra a comemoração após a entrega da taça.

Da Redação Final da Copa é recriada em versão Lego. Assista!

