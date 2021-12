Final da Copa América terá edição especial da bola oficial do torneio

Em edição especial, o preto e o dourado vão dar o tom da bola da grande decisão da Copa América Brasil 2019. Além das novas cores, a bola 'Nike Rabisco' também terá a data da decisão, o nome do estádio e a bandeira dos países do confronto.

A bola da grande final mantém as mesmas características técnicas da utilizada em todo o torneio. Desenvolvida pela Nike, a Rabisco nasceu com uma superfície de impacto maior, reduzindo a construção tradicional de 12 para apenas quatro painéis. Uma solução que diminuiu o número de emendas em 40%, eliminou pontos duros e criou um ponto ideal para chute mais preciso.

E uma das principais inovações foi a utilização, pela primeira vez, da tecnologia All Conditions Control (“Controle em Todas as Condições”) em uma bola de futebol para fornecer o melhor toque e controle em todas as condições climáticas e de campo.

A edição especial Copa América Nike Merlin Rabisco, modelo idêntico ao que será usado na final da Copa América Brasil 2019, estará disponível no mercado a partir de 4 de julho.

A grande final da Copa América será disputada entre Brasil e Peru, neste domingo, 7, a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

