Fifa veta fumo na Copa das Confederações e no Mundial

A Fifa anunciou nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva realizada no Rio, que o fumo estará proibido durante os jogos da Copa das Confederações deste ano e da Copa do Mundo de 2014. A decisão de proibir o tabagismo nos estádios foi comunicada pelo secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, que confirmou a iniciativa em conjunto com o Comitê Organizador Local (COL) das duas competições que serão disputadas no Brasil.

Com a proibição, a Fifa espera garantir um ambiente saudável aos torcedores que acompanharem as partidas dos dois importantes torneios em suas respectivas arenas. "A decisão de livrar a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014 do tabaco é um passo natural na história de nossos principais torneios. A Fifa e o COL estão orgulhosos de mais uma vez seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) a respeito disso", disse Valcke, lembrando que esse tipo de proibição já foi adotada em outras ocasiões pelo organismo que controla o futebol mundial.

"A Fifa reconhece que o uso e a exposição indireta ao fumo são prejudiciais e apoia os esforços globais da OMS com o genuíno interesse de promover a saúde e a segurança", completou o dirigente, que veio ao Brasil para se reunir com integrantes do COL, no Rio, onde discute problemas e avanços da preparação do País para a Copa das Confederações e a Copa de 2014.

O fato curioso do anúncio desta quinta-feira foi Ronaldo, que é fumante, exibindo um cartaz com um cigarro e a tradicional tarja sobre ele que avisa sobre a proibição do fumo. Ele até brincou com a situação ao dizer que esta iniciativa da Fifa e do COL será "mais um incentivo para parar de fumar".

A Fifa ainda esclareceu nesta quinta-feira que haverá locais destinados a tabagistas que pretendam fumar nos intervalos das partidas da Copa das Confederações de 2013, marcada para acontecer entre 15 e 30 de junho, e da Copa do Mundo de 2014.

