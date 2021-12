Fifa vende 1.334 ingressos a inscritos no Bolsa Família

Os beneficiários do Bolsa Família compraram 1.334 ingressos para jogos da Copa das Confederações até a última sexta-feira. Eles aproveitaram o desconto de 50% garantido pela legislação. As famílias de baixa renda podem comprar entradas da categoria 4, que têm preços de R$ 57, R$ 76 ou R$ 95 - pagam, portanto, R$ 28,50, R$ 38 ou R$ 47,50 por cada ingresso.

A inclusão dos beneficiários do programa federal de transferência de renda na lista dos torcedores com direito a desconto, somando-se aos estudantes e aos idosos, foi uma inovação da Lei Geral da Copa, que vale para o torneio deste ano e para a Copa do Mundo de 2014.

Para o economista João Sabóia, professor do Instituto de Economia da UFRJ, a iniciativa é positiva, embora os preços, mesmo reduzidos à metade, ainda representem peso elevado nas contas da famílias pobres. O programa atende 13,8 milhões de famílias - em torno de 55,2 milhões de pessoas - no País e o valor médio de transferência mensal é de pouco menos de R$ 150 por família.

"Acho ótimo, é mais um benefício para a população. O fato de dar dinheiro às famílias permite que elas tenham liberdade de escolher onde querem gastar. A ideia inicial do cartão alimentação não é ruim, mas é paternalista. É como diz a música: a gente quer comida, diversão e arte. A família pode escolher até gastar menos em outra coisa para ir ao futebol. A questão é que, apesar do desconto, ainda é um valor relativamente alto para os beneficiários do bolsa família, já que o preço dos ingressos aumentou muito", diz Sabóia.

Os dados da Fifa mostram que pouco mais de 76 mil entradas foram vendidas com desconto, sendo 56.677 da categoria 4, exclusiva para residentes no Brasil. Foram vendidos 49.351 ingressos mais baratos para estudantes e 25.551 para idosos. Os torcedores com 60 anos ou mais também puderam comprar ingressos com desconto das outras três categorias, o que não foi permitido às famílias de baixa renda e aos estudantes. Do total de ingressos com desconto, apenas 1,7% foi vendido para beneficiários do Bolsa Família.

adblock ativo