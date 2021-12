Fifa vende 126 mil ingressos da Copa em quatro horas

Após reabrir a venda de ingressos na internet, a Fifa anunciou que foram vendidos nesta terça-feira, 15, 126.837 bilhetes para a Copa do Mundo. O número corresponde a 63% do total (199.519) de entradas colocadas à disposição dos torcedores nesta última etapa de vendas.

A maior parte delas ficou com torcedores brasileiros: 80.496 ou 63,4%. O restante ficou com fãs dos Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Alemanha, México, França, Inglaterra, Chile e Austrália, nesta ordem em termos de quantidade de ingressos comprados por cada país.

Estes ingressos foram adquiridos em apenas quatro horas, a partir das 7 horas desta manhã. De acordo com a Fifa, ainda há bilhetes disponíveis para compra para alguns jogos, por ordem de encomenda - nesta fase, são aceitos somente cartões de crédito e débito, sem a opção de pagamento por boleto.

As entradas ainda disponíveis não incluem os jogos que serão disputados no Itaquerão, em São Paulo, e no Maracanã, no Rio de Janeiro. A cota destinada às partidas nestes estádios, nesta fase de vendas, foi esgotada em apenas duras horas nesta terça.

As partidas da Seleção Brasileira na primeira fase, além dos jogos de abertura e encerramento, não contaram com ingressos disponíveis desta vez. Também ficaram de fora as partidas: México x Camarões, Inglaterra x Itália, Argentina x Bósnia, Espanha x Chile, Croácia x México e Austrália x Espanha.

Como vem sendo recorrente na venda online, os torcedores enfrentaram filas virtuais e passaram horas à frente do site da Fifa para conseguir garantir os ingressos. Para quem ainda não teve sucesso na busca pelos bilhetes, restará a compra direta nas bilheterias dos Centros de Distribuição de Ingressos a partir do dia 1º de junho.

Os torcedores que já asseguraram as entradas poderão começar a retirá-las no dia 18, sexta-feira, a partir das 12 horas, nestes mesmos Centros de Distribuição. Informações sobre locais e horários de funcionamento dos Centros podem ser encontrados no próprio site da Fifa.

adblock ativo