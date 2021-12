Fifa terá que pagar salário de Neymar por conta de lesão

A Fifa decidiu não punir o colombiano Camilo Zuñiga pela pancada que deu em Neymar, mas a entidade deve arcar com as consequências da lesão que deixou o brasileiro fora da Copa do Mundo. O Programa de Proteção a Clubes prevê que a Fifa deve pagar o salário base de qualquer jogador que ficar fora de campo por conta de ferimentos causados durante o Mundial.

O pagamento seria a partir de 28 dias sem jogar. Neymar completa esse período no dia 2 de agosto, quando a entidade máxima de futebol deve começar a arcar com o salário previsto no contrato dele de 5,1 milhões de euro (R$ 15,3 milhões) anuais. Ou seja, de acordo com a regra, a Fifa deve pagar 13.972 mil euros (R$ 42.116) por dia do brasileiro longe dos gramados.

O Barcelona, clube de Neymar, teria a responsabilidade apenas de quitar as variáveis do contrato com o atleta, como direitos de imagens e valores ligados ao marketing.

A previsão do médico da Seleção Brasileira, José Luiz Runco, é que Neymar fique 45 dias sem jogar. Com isso, a Fifa vai ter que desembolsar 223.552 mil euros (R$ 673.870), por conta da lesão do dono da camisa 10 do Brasil.

