Fifa suspende Suárez por nove jogos por mordida em italiano

O jogador uruguaio Luis Suárez foi suspenso por nove jogos pela Fifa por conta da mordida que ele deu no zagueiro italiano Chiellini. A decisão da Fifa foi anunciada pela representante da entidade Delia Fischer nesta quinta-feira, 26. Com isso, Suárez está fora da Copa do Mundo e também de jogos da Copa América de 2015.

A Fifa também determinou que Suárez não pode participar de qualquer atividade ligada ao futebol por quatro meses, nem mesmo assistir jogos em algum estádio, o que também interfere em sua atuação no Liverpool. O uruguaio também terá que pagar multa de 100 mil francos suíços (cerca de R$ 250.000), o mesmo valor que ele deve pagar caso descumpra a decisão da entidade mundial de futebol.





Já Suárez negou mordida e minimizou a situação. A defesa dele alegou que o jogador bateu o dente no ombro do italiano. A mordida repercutiu na internet e foram criados diversos memes chamando Suárez de "vampiro".



O caso foi analisado pelo comitê disciplinar da Fifa, que é formado por 19 integrantes e é presidido pelo suíço Claudio Susler. Os outros integrantes são de Singapura, Venezuela, Paraguai, Congo, Estados Unidos, África do Sul, Argélia, Eslovênia, Irlanda do Norte, Tonga, Equador, Panamá, Ilhas Cayman, Ilhas Cook, Paquistão, Suécia e Austrália.

Essa não é a primeira vez que o uruguaio se envolve em situação semelhante. Ele já foi punido por morder o atacante Bakkal, do PSV, em 2010, e o zagueiro sérvio Ivanovic, do Chelsea, em 2013.

Brasileiro também foi punido na Copa de 94

A Seleção Brasileira já teve um jogador excluído da Copa do Mundo durante a competição. A Fifa tirou o lateral Leonardo do Mundial de 94 por conta de uma cotovelada que ele deu no meio-campista dos EUA, Tab Ramos. Na ocasião, o uruguaio naturalizado norte-americano fraturou o crânio e maxilar e também ficou fora do torneio por conta da gravidade da lesão. Ele ainda correu o risco de não jogar mais profissionalmente.

Inicialmente, Leonardo foi expulso do jogo, após receber cartão vermelho. Mas a Fifa decidiu aumentar a punição, suspendendo o lateral da Copa. A partida valia pela oitavas de final e mesmo com um jogador a menos, o Brasil venceu.

