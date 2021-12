Fifa segue irredutível sobre nome de mascote da Copa 2014

É bom o brasileiro ir se acostumando. Não há reclamação que faça os organizadores da Copa de 2014 mudar de ideia. O tatu-bola, mascote do evento, vai mesmo se chamar Amijubi, Fuleco ou Zuzeco. A eleição no site da Fifa entre os três nomes segue até novembro. No dia 25 do mês, sai o anúncio oficial.

Nas redes sociais, estão pipocando reclamações sobre os nomes pré-selecionados. A principal é o abaixo-assinado virtual de nome "Queremos um nome decente para o mascote da Copa 2014!". O objetivo é aumentar o leque de opções para a forma como o tatu-bola vai se chamar. No entanto, o diretor de comunicação do Comitê Organizador Local da Copa (COL), Saint Clair Milesi, deixou claro que não haverá mudanças.

"Vi reclamações contra o COL, mas é uma decisão da Fifa. E posso dizer que não foi um escolha qualquer. Só para você ter uma ideia, houve uma pré-seleção em cima de 450 nomes. Não dá para ser melhor do que isso", resumiu.

Mesmo assim, o movimento cresce. Criado na terça, o abaixo-assinado, já contava, um dia depois, com cinco mil adeptos. A meta era chegar a 10 mil. Passados mais um dia e meio, o parâmetro mudou. Na noite de ontem, já eram 25 mil assinaturas e a nova meta 30 mil.

"Solicitamos ao COL que seja mais democrático e inclua, entre as opções dos três nomes sugeridos, um outro campo para que as pessoas possam sugerir outros nomes e visualizar os cinco sugeridos mais populares. O que dará mais transparência ao processo", dizia um trecho da petição.

Em comunicado oficial, a Fifa rebateu: "O lançamento de ativos de marca de alto padrão sempre encoraja as pessoas a expressarem sua opinião. O processo de desenvolvimento da mascote tem sido rigoroso e trabalhoso. Assim sendo, os nomes não serão revistos".

Em Salvador - Alheio as reclamações, as ações promocionais seguem normalmente. Em Salvador, o mascote será apresentado em uma cerimônia no Farol da Barra na manhã de segunda-feira. A partir de então, uma réplica inflável de 7 metros ficará disponível por um mês para visitação.

A réplica do tatu-bola ficará três meses na capital baiana. Outros dois locais para sua exibição ainda serão escolhidos. Um deles deve ser o Dique do Tororó. Salvador será a segunda cidade-sede da Copa a ter essa ação promocional. A primeira é Recife, a partir de domingo.

