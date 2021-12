Fifa ressalta jogo do Brasil, mas erra ao citar revanche

A Fifa destacou em seu site o jogo da Seleção Brasileira nesta terça-feira, 17, contra o México. "Tá certo: para as seleções do Grupo H, ainda estamos falando de estreia, com Bélgica x Argélia abrindo a rodada desta terça-feira (13h no horário de Brasília). Mais tarde, 19h, é a vez de Rússia x Coreia do Sul. Mas não tem jeito. O jogo que atrai todas as atenções é aquele que já vale pela segunda rodada do Grupo A, com o anfitrião Brasil enfrentando o México em Fortaleza", diz a mensagem da Fifa.

Mas a entidade internacional de futebol cometeu um erro na postagem. A Fifa disse que o jogo dessa terça é "uma revanche da final da Copa das Confederações do ano passado, curiosamento no mesmo local". Realmente, Brasil e México se enfrentaram na Arena Castelão na Copa das Confederações, mas a partida não foi na final, e sim, na segunda rodada da competição na fase de grupos, assim como acontece hoje. Na ocasião, a equipe de Felipão ganhou por 2 a 0, com gols de Neymar e Jô.

O Brasil enfrentou a Espanha na final da Copa das Confederações, derrotando a atual campeã mundial e garantindo o título da competição.

