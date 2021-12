Fifa recebe mais de 14 mil pedidos para ingressos em 1h

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) computou 14.104 solicitações de compra de ingressos para a Copa do Mundo de 2014, uma hora depois do início das vendas pela internet. No total, 81.821 entradas estão à disposição.

Os brasileiros são os responsáveis pelo maior número de pedidos, seguidos dos argentinos, norte-americanos, australianos e alemães. Alguns torcedores, no entanto, reclamaram, pelo Twitter, de problemas no site da Fifa na hora de solicitar os ingressos.

A primeira fase de vendas de ingressos começou às 7h. Os preços variam de R$ 30 a R$ 1.980, conforme localização das cadeiras e a fase dos jogos. O primeiro período de vendas vai até o dia 10 de outubro. Para facilitar o acesso do torcedor, a Fifa criou um guia para a compra das entradas.

O diretor de Marketing da entidade, Thierry Weild, explicou na última segunda, 19, que a data de solicitação de ingressos não faz diferença para a aquisição, pois todos os pedidos serão reunidos e processados juntos ao final dessa etapa e, caso haja mais solicitações do que a quantidade de ingressos disponíveis, por jogo e categoria de cadeiras, um sorteio será feito.

A segunda fase de vendas ocorrerá de 8 de dezembro de 2013 a 30 de janeiro de 2014. De dia 15 de abril a 13 de julho do ano que vem, será possível comprar ingressos de última hora, de acordo com a ordem procura. O calendário de vendas e o guia do torcedor estão disponíveis no site da Fifa.

Os ingressos mais caros são os da categoria 1, que terá cadeiras com melhor visão do campo, e os mais baratos, da categoria 4, com lugares localizados atrás das traves do gol. Os bilhetes para a partida de abertura custarão R$ 160, na categoria 4, com meia-entrada a R$ 80; R$ 440 na categoria 3; R$ 660, na categoria 2; R$ 990, na categoria 1.

Na fase de grupos, os preços são: R$ 60, na categoria 4, com meia-entrada a R$ 30; R$ 180, na categoria 3; R$ 270, na categoria 2; e R$ 350, na categoria 1. Os ingressos para as oitavas de final serão vendidos a R$ 110, na categoria 4, com meia-entrada a R$ 55; R$ 220, na categoria 3; R$ 330, na categoria 2 e R$ 440, na categoria 1.

Nas quartas de final, o bilhete mais barato, R$ 170, é o da categoria 4, com a meia-entrada a R$ 85. Na categoria 3, o preço é R$ 330, na 2, R$ 440, e na 1, R$ 660. Para as semifinais, o tíquete valerá R$ 220 na categoria 4, com ma meia-entrada a R$ 110, na 3, R$ 550, na 2, R$ 880, e na 1, R$ 1.320.

Na disputa do terceiro lugar, os preços serão os seguintes: R$ 170 na categoria 4, com meia-entrada a R$ 85, R$ 330 na 3, R$ 440 na 2 e R$ 660 na 1. Para a decisão do título, os bilhetes custarão R$ 330, na categoria 4 (meia entrada a R$ 165), R$ 880 na 3, R$ 1.320 na 2 e R$ 1.980 na 1.

