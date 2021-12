Fifa realizará vistoria nas obras da Arena Fonte Nova

Uma delegação formada por representantes da Fifa, do Ministério dos Esportes e do Comitê Olímpico Organizador (COL) estará em Salvador na próxima terça-feira, 29, para realizar uma vistoria nas obras da Arena Fonte Nova. O objetivo da cúpula é analisar o andamento das construção e a infraestrutura da cidade para a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014.

A delegação formada pelo ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, o diretor do Comitê Organizador Local (COL), Ricardo Trade, e os ex-jogadores Bebeto e Ronaldo Nazário, será recebida pelo governador Jaques Wagner, que acompanhará o grupo durante a vistoria na capital baiana.

Uma extensa programação está prevista ao longo do dia, quando será apresentado o atual estágio dos projetos que estão sendo executados para atender às necessidades da Copa das Confederações, em junho deste ano, e à Copa de 2014. Pela manhã, os cartolas estarão reunidos para uma coletiva de imprensa, às 10h.

Além disso, será analisada pelos representantes as obras ligadas à infraestrutura e mobilidade de Salvador e a construção Arena e as obras do seu entorno.

adblock ativo