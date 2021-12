Fifa reabre venda de ingressos para jogos da seleção

A menos de uma semana do início da Copa das Confederações, a Fifa comunicou nesta segunda-feira, 10, que vai colocar à venda ingressos para a decisão do torneio e os jogos da seleção brasileira contra Japão, México e Itália, que inicialmente estavam esgotados, mas acabaram sendo devolvidos pelas seleções e outros usuários.

A Fifa definiu que os últimos ingressos para os três confrontos do Brasil na fase de grupos e para a final serão colocados à venda exclusivamente pela internet, nesta terça, 11, às 9 horas. De acordo com a entidade, ainda podem ser comprados ingressos para todos os outros jogos, num total de 145 mil para os 16 duelos do torneio. Os valores dos ingressos vão de R$ 57 a R$ 228.

Para as partidas em Salvador, mais de 40 mil bilhetes serão colocados à venda. Serão disponibilizados 2.769 ingressos para Brasil x Itália, no dia 22 de junho. Haverá também cerca de 20.756 entradas para o jogo entre Nigéria x Uruguai, no dia 20. Além de outros 16.542 para a disputa do terceiro lugar, no dia 30.

"Para garantir um acesso justo e igualitário a esses jogos altamente procurados, decidimos colocar esses ingressos à venda apenas no site oficial do torneio, já que esperamos que eles sejam vendidos em minutos", explicou Thierry Weil, diretor de marketing da Fifa.

De acordo com o dirigente, tal medida visa evitar tumultos na venda dos ingressos. "A decisão de não vendê-los nas bilheterias foi tomada para evitar que as pessoas se deslocassem até um Centro de Distribuição de Ingressos da Fifa sem ter a menor chance de adquirir um desses ingressos", disse.

Os ingressos para as outras partidas podem ser comprados também pela internet e nos centros de venda montados pela Fifa nas seis cidades (Brasília, Belo Horizonte, Rio, Fortaleza, Salvador e Recife) que receberão jogos da Copa das Confederações.

