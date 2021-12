Fifa quer tornar tecnologia do gol mais clara

A Fifa quer tornar mais clara a tecnologia na linha do gol, especialmente as imagens mostradas para o público nos telões dos estádios, anunciou Delia Fischer, chefe de comunicação da organização, nesta segunda-feira, 16, no Rio.

"Trabalhamos para fazer com que seja mais claro", explicou a responsável pela comunicação da Fifa.

Durante a partida entre França e Honduras (3-0), no domingo em Porto Alegre, um chute do atacante francês Karim Benzema bateu na trave. A bola correu sobre a linha do gol, bateu no goleiro Noel Valladares e entrou.

Uma primeira sequência em câmera lenta, divulgada na tela do estádio, mostrou que a bola não havia entrado no gol depois de bater na trave com a menção "no goal". Segundos mais tarde, outra sequência mostrou que o goleiro havia empurrado a bola para trás da linha do gol e que, portanto, ele era válido, com a menção "goal".

Este intervalo de tempo entre as duas sequências provocou um breve momento de confusão no estádio, especialmente com "um público que, diferentemente do da Inglaterra, que utiliza um sistema similar, não está familiarizado com a tecnologia na linha de gol", explicou Delia Fischer.

O lance que valeu o segundo gol francês na partida marcou a primeira vez que um gol foi validado com o apoio da tecnologia na história do futebol internacional.

A Fifa trabalhará agora para fazer com que as imagens sejam mais claras, em coordenação com a empresa encarregada da tecnologia do gol.

