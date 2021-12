Fifa promete ingresso barato para o Mundial no Brasil

A Fifa considera que o Brasil merece uma nota 8 pela preparação da Copa das Confederações, segundo o secretário-geral da entidade, Jérôme Valcke, que promete os ingressos mais baratos da história dos Mundiais para a Copa de 2014.

A nota brasileira foi meio ponto melhor que a concedida pela própria Fifa durante a Copa das Confederações da África do Sul, em 2009, porém menor que a dada pelo ministro do Esporte, Aldo Rebelo. Em entrevista à Reuters na sexta-feira, Aldo falou que o Brasil merecia uma nota 9.

"Posso dizer que a Copa das Confederações foi 80 por cento... isso é bom faltando um ano para a Copa do Mundo", disse Valcke em entrevista coletiva no Rio de Janeiro, para fazer um balanço da Copa das Confederações.

O secretário-geral da Fifa evitou comparações mais aprofundadas entre a preparação do Brasil e da África do Sul antes do Mundial. "Vocês fizeram um grande evento. Não devemos comparar; uma grande Copa e uma final inesquecível... o desafio agora é de 12 sedes e não mais de 6 sedes", afirmou Valcke.

O torneio de junho foi marcado por muitas manifestações nas ruas do país e conflitos entre policiais e manifestantes perto dos estádios. Os protestos no Brasil começaram como um movimento contra o aumento da tarifa de ônibus nas principais cidades, mas rapidamente encamparam temas como o combate à corrupção e repúdio aos gastos do governo com a realização da Copa do Mundo de 2014.

A Fifa não acredita que as manifestações possam afastar interessados no Mundial de 2014. "Os torcedores virão; Copa do Mundo é um evento único. Mesmo com os protestos as pessoas virão", declarou Valcke.

Na Copa das Confederações houve ainda problemas com a distribuição de ingressos, o transporte e a alimentação nos estádios.

"Acho que cumprimos os desafios e é claro que em nenhum país do mundo os desafios são cumpridos em 100 por cento", declarou o ministro Aldo nesta segunda-feira.

Mais cedo, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, evitou dar uma nota ao evento no Brasil, que teve muitos gols (68 em 16 partidas), cerca de 805 mil espectadores e recorde de audiência de TV -- mais de 53 milhões na partida entre Brasil e Uruguai, pela semifinal.

Blatter afirmou apenas que tem certeza que o Brasil será aprovado também no Mundial do ano que vem.

"Eu diria que quando a gente está na universidade precisamos, na conclusão do curso, ter uma média 8 para receber a graduação, mas o Brasil vai se formar no ano que vem com nota máxima", disse o presidente da Fifa.

Para o ministro do Esporte, "tem que considerar que a prova foi muito mais difícil", ao lembrar que o número de sedes no Brasil é maior que o da África do Sul, em 2010.

INGRESSOS DA COPA - A Fifa tinha prometido para esta segunda-feira detalhar o programa de venda de ingressos para a Copa do ano que vem, mas adiou o anúncio. Os motivos não foram revelados, e o programa de ingressos será apresentado no dia 19 de julho.

O secretário-geral da Fifa prometeu que o Brasil vai ter o preço dos ingressos mais barato de todas as Copas do Mundo.

"Vamos ter o ingresso mais barato que já tivemos numa Copa do Mundo. Em 70 por cento dos jogos o preço vai ser realmente barato. Vamos ter o ingresso mais barato da história das Copas", declarou Valcke.

adblock ativo