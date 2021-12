Fifa proíbe tablet e instrumentos musicais em estádios

A Fifa divulgou nesta quarta-feira, 4, em seu site oficial, um Código de Conduta no Estádio que determina o que o torcedor poderá levar, ou não, para os jogos da Copa do Mundo no Brasil.

Em uma lista extensa, a entidade avisa que itens como computadores pessoais (entre eles tablets), garrafas, qualquer instrumento musical (inclusive vuvuzelas), grandes quantidades de papel ou rolos de papel, além instrumentos que emitam raios lasers estão proibidos nas arenas.

Objetos volumosos, com medidas superiores a 25 cm de altura, 25 cm de largura e 25 cm de profundidade, que não possam ser guardados abaixo dos assentos, também estão vetados. Bandeiras devem conter medidas máxima de 2 m x 1,5 m. Os mastros devem ser flexíveis. Isqueiro comum de bolso para cigarros, por sua vez, é permitido.

O visitante também poderá entrar no estádio acompanhado por um cão guia, desde que apresentado documentos que comprovem sua deficiência visual e qualificação do animal como cão guia. Além de determinar o que o torcedor poderá levar para as partidas, o Código de Conduta alertam ao público sobre condutas dentro dos estádios.

"Todos os Visitantes do Estádio e Pessoas Credenciadas, conforme aplicável, devem ocupar apenas o assento indicado em seu Ingresso e devem acessá-lo apenas por meio da entrada designada, salvo se de outra forma instruídos pelas Autoridades da Copa do Mundo da FIFA", informa o documento.

