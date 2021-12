Fifa pede que TVs não filmem torcedoras 'atraentes' para evitar assédio

A Fifa solicitou nesta quinta-feira, 12, que as emissoras de televisão evitassem filmar torcedoras consideradas "atraentes", durante a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. O pedido foi feito após o crescimento de casos de assédios que ocorreram na Rússia.

Segundo o site "Extra", até o momento, há 45 denúncias de assédio sexual registradas no Mundial e o número pode ser maior. O chefe do departamento de responsabilidade social da federação, Federico Addiechi, afirmou que as situações de sexismo foram consideradas mais cotidianas do que as de racismo.

Além das torcedoras, que foram vítimas, repórteres também foram assediadas por homens durante a Copa. Um dos casos mais enfáticos de assédio a mulheres foi provocado por um grupo de brasileiros.

