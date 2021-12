Fifa nega que outros países se ofereceram para sediar Copa

O secretário-geral da Fifa, o francês Jerôme Valcke, assegurou nesta segunda-feira, 24, que a entidade não havia recebido ofertas da parte de outros países para sediar a Copa do Mundo de 2014 no lugar do Brasil, que enfrenta uma onda de protestos massivos desde o início da Copa das Confederações, considerado uma espécie de ensaio geral do mundial.

"Nunca recebi ofertas oficiais da parte de outros países ao redor do mundo para organizar a Copa do Mundo de 2014", declarou o dirigente em coletiva de imprensa realizada no Maracanã.

"Quero deixar bem claro que a final da Copa das Confederações será disputada no Maracanã e que a Copa do Mundo será no Brasil. Não há plano B", insistiu, repetindo a expressão que já usou diversas vezes nos últimos meses.

Valcke fez questão de ressaltar que não havia recebido nenhuma solicitação de outros países para reagir a uma declaração do ministro dos esportes do Brasil, Aldo Rebelo, durante a mesma coletiva de imprensa.

"A simples notícia, a especulação de que os organizadores (o Brasil) poderiam perder a Copa gerou o surgimento de candidaturas" de países como Estados Unidos, Inglaterra ou Japão, tinha afirmado o ministro, deixando Valcke constrangido.

O governo brasileiro vem sendo cada vez mais criticado em razão dos gastos milionários de dinheiro público para as obras da Copa.

