Fifa multa Argentina por não atender à imprensa

O Comitê Disciplinar da Fifa multou a Associação de Futebol Argentina (AFA) em 300 mil francos suíços (cerca de 335 mil dólares) por violar regras de atendimento à imprensa, ao não designar nenhum jogador para as entrevistas coletivas pré-jogo nas últimas quatro partidas do Mundial no Brasil.

A Fifa informou na noite de quinta-feira, 11, que abriu um procedimento disciplinar porque o técnico Alejandro Sabella se apresentou sem a companhia de um jogador no dia anterior às partidas contra a Nigéria (na fase de grupos), Suíça (oitavas de final), Bélgica (quartas de final) e Holanda (semifinais).

As regras da Fifa exigem que o treinador e um jogador de cada seleção se apresentem à imprensa no dia anterior de cadapartida durante a Copa.

