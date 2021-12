Fifa lança projeto para voluntários da Copa 2014 em Salvador

Em evento nesta terça-feira, 21, na capital baiana, o Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 lançou o programa de voluntários para a Copa das Confederações de 2013 e para o Mundial do ano seguinte. As inscrições para os candidatos começam ainda nesta terça, através do site oficial da entidade.

O lançamento contou com presenças de ilustres como os ex-jogadores da Seleção Brasileira, Bebeto e Ronaldo, hoje integrantes do Comitê Organizador Local. O governador da Bahia, Jaques Wagner, também esteve presente, assim como outros membros oficiais da Fifa.

Juntos, eles apresentaram as diretrizes do programa de voluntários para os dois maiores eventos futebolísticos a serem realizados no Brasil. O número inicial é de 7 mil selecionados para ajudarem na execução da Copa das Confederações e 15 mil para a Copa do Mundo. A perspectiva é que as inscrições, que ainda não têm prazo para se encerrarem, recebam entre 80 e 90 mil candidaturas.

A Fifa deixou claro que o processo de seleção é único e válido para os dois campeonatos. A entidade informou ainda que vai fazer uma reavaliação do programa daqui a 15 dias para saber se o número de inscrições já é o suficiente, mantendo-as até atingir a meta desejada. Também foi divulgado um calendário de eventos de treinamento para os selecionados (veja abaixo).

É importante salientar que os voluntários selecionados pela Fifa para a organização da Copa das Confederações e para a Copa do Mundo no Brasil trabalharão apenas nos locais oficiais dos eventos, como os estádios que receberão os jogos. Em paralelo, o Governo e os Estados selecionarão seus voluntários, para trabalharem em locais administrativos com os aeroportos e pontos turístico das cidades que receberão os jogos.

