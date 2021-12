Fifa lança pôster oficial da Copa do Mundo de 2014

A Fifa lançou nesta quarta-feira, 30, o pôster oficial da Copa do Mundo de 2014, inspirada no mapa do Brasil. A peça foi criada pela agência brasileira Crama e escolhida por uma comissão julgadora composta pelo secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, Pelo presidente do Comitê Orgtanizador Local (COL), José Maria Marin, pelo artista plástico Romero Brito e pelos ex-jogadores Ronaldo e Bebeto, membros do COL.

Após o lançamento, que aconteceu no Rio de Janeiro, a Fifa explicou a escolha da peça. Em nota, a federação afirmou que "a criação retrata a beleza e a diversidade do Brasil por meio de um desenho colorido, vibrante e carregado de emoção. O conceito criativo por trás do cartaz - 'Todo um país a serviço do futebol - Brasil e futebol, uma identidade compartilhada' - foi o que inspirou a Crama a pensar no desenho vencedor".

O evento seria realizado em Brasília na última segunda-feira, 28, quando faltavam 500 dias para a Copa. Entretanto, por conta da tragédia ocorrida em Santa Maria, foi adiado para esta quarta.

