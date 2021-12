Fifa lança pacote de ingressos para jogos do Brasil na Copa

Os torcedores que quiserem acompanhar todas as partidas da Seleção Brasileira na Copa de 2014 poderão comprar um pacote com sete jogos no torneio - os três da fase de grupos e quatro da fase de mata-mata.

Caso o time não chegue à final da competição, os ingressos valerão para jogos do vencedor do Grupo A. Nas rodadas seguintes, o torcedor terá acesso ao jogo do vencedor de cada confronto até a final da Copa.

A novidade foi divulgada pela Fifa nesta nesta sexta-feira, 19, e o menor valor do pacote para acompanhar a Seleção custa R$ 3.058, na Categoria 3, pelas sete partidas.

Nas opções em outras posições com visão mais privilegiada, o pacote com as sete entradas custará R$ 4.588 (na Categoria 2) e R$ 6.700 (na Categoria 1, nas arquibancadas laterais). Os ingressos poderão ser comprados no site da Fifa a partir das 7h do dia 20 de agosto.

Quem preferir acompanhar somente as partidas em Salvador, na Arena Fonte Nova, também poderá comprar um pacote especial. O valor varia entre R$ 175 e R$ 1.840.

Preços econômicos - De acordo com a Fifa, as categorias de ingressos com custo mais baixo segue a Lei Geral da Copa, que prevê preços mais econômicos para estudantes, pessoas com deficiência e beneficiários do Programa Bolsa Família - 50% de desconto na Categoria 4. Além desse grupo de pessoas, idosos (com mais de 60 anos) residentes no Brasil também terão direito a meia-entrada nas Categorias 1, 2 e 3.

A legisçação indica que pelo menos 1% do total de ingressos seja destinado a pessoas com deficiência e a Fifa vai disponibilizar esses ingressos para a Categoria 3. As pessoas com deficiência também poderão solicitar um ingresso gratuito para um acompanhante.

A primeira fase da compra vai do dia 20 de agosto a 10 de outubro de 2013 e uma pessoa poderá comprar, no máximo, quatro bilhetes por partida. Cerca de três milhões de ingressos serão disponibilizados para compra durante as três fases de venda.

