Fifa lança canção oficial da Copa e revela álbum

A Fifa e Sony Music Entertainment confirmaram nesta terça-feira a lista de 14 músicas que compõem o disco oficial da Copa de 2014, chamado de "One Love, One Rhythm", assim como divulgou pela primeira vez a canção oficial do Mundial, cujo nome é "We Are One (Ole Ola)".

Escrita e coproduzida por Pitbull, astro com mais de 5 milhões de álbuns e 50 milhões de singles vendidos no mundo todo, a música conta com participação de Jennifer Lopez e Cláudia Leitte e foi oficialmente lançada nesta terça. A canção já pode ser baixada pela internet pelos fãs.

Thierry Weil, diretor de marketing da Fifa, destacou o lançamento do álbum da Copa nesta terça-feira. "A parceria com a Sony Music Entertainment nos permitiu adicionar alguns dos maiores astros musicais do mundo todo ao time da Copa do Mundo da FIFA. Tenho certeza de que os fãs de futebol e de música de todo mundo vão adorar essa grande combinação entre as melhores estrelas internacionais e fantásticos artistas brasileiros, e que este álbum vai acrescentar um ritmo contagiante ao futebol que veremos no Brasil", disse o dirigente.

Shakira, que interpretou a canção oficial da Copa de 2010, estará presente no álbum do Mundial de 2014 cantando a música "La La La (Brazil 2014)" ao lado de Carlinhos Brown. Ricky Martin, que gravou a faixa vencedora do concurso Supersong deste ano, está no disco com a canção "Vida", em versão adaptada para língua espanhola.

Já a segunda faixa do álbum da Copa será o hino oficial da competição, cujo nome é "Dar Um Jeito (We Will Find A Way)" e é interpretada por Santana, Wyclef, Avicii e Alexandre Pires. Este último é apenas um dos vários artistas brasileiros presentes no álbum, sendo que entre eles estão Sérgio Mendes, Arlindo Cruz e Bebel Gilberto.

O álbum estará à venda nas lojas a partir de 12 de maio e a Fifa informou que a pré-encomenda do mesmo já está disponível a partir desta terça-feira.

