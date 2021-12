Fifa já vendeu 2,56 milhões de ingressos para Copa

O diretor de marketing da Fifa, Thierry Weil, anunciou nesta quinta-feira, 27, que 2,56 milhões de ingressos para a Copa do Mundo já foram comercializados. Os números foram atualizados na noite de quarta-feira. Do total, mais de 1 milhão foram destinados a brasileiros. Estados Unidos (154 mil), Austrália (40 mil), Inglaterra (38 mil) e Colômbia (33 mil) completam a lista dos cinco primeiros.

Os centros de distribuição de ingressos serão abertos em 18 de abril - é possível que Brasília e Porto Alegre abram posteriormente. Do total de ingressos comercializados, 540 mil serão enviados via correio.

Weil explicou ainda que a próxima fase de venda de ingressos, que iniciará em 18 de abril, será feita exclusivamente mediante cartão de crédito, no site oficial da entidade ou em postos de venda que serão inaugurados.

Ao ser questionado sobre o comércio ilegal de entradas - há sites no exterior oferecendo bilhetes para a final por quase R$ 100 mil -, Weil afirmou que a Fifa está atenta. "Estamos acompanhando, monitorando isso. Também é preciso ver se essas pessoas de fato têm ingressos. Temos o nome de todas as pessoas que compraram ingressos, podemos chegar até elas e até processá-las", garantiu.

Na entrevista coletiva que encerrou mais uma visita da delegação da Fifa ao Brasil, o presidente da CBF, José Maria Marin, também revelou que 50 mil entradas serão entregues aos operários que trabalharam na construção ou reforma dos 12 estádios do Mundial.

"Serão repassados 50 mil ingressos para os consórcios (responsáveis pelos estádios) até maio. As construtoras serão responsáveis em distribuir", explicou Marin, que agradeceu à Fifa pela liberação das entradas. Logo após o anúncio, representantes dos operários das 12 sedes, presentes no auditório do Maracanã, foram homenageados com uma salva de palmas.

adblock ativo