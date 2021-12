Fifa faz troca em uniforme do Brasil para estreia

A CBF informou nesta quinta-feira, 8, que a Fifa realizou uma troca no uniforme que a seleção brasileira terá que utilizar na abertura da Copa do Mundo, dia 12 de junho, diante da Croácia, no Itaquerão, em São Paulo. Ao invés de calção branco, o Brasil jogará com o tradicional azul contra os croatas - a camisa amarela e a meia branca foram mantidos pela entidade, conforme já estava determinado.

A Fifa definiu no dia 24 de abril os uniformes com os quais o Brasil entrará em campo nos três compromissos da primeira fase da Copa. Agora, fez a alteração no calção brasileiro para a estreia - a Croácia também teve mudança, passando a ter camisa quadriculada branco e vermelho, short branco e meias azuis -, mantendo, porém, a combinação anterior para os dois outros jogos do Grupo A.

O Brasil vai disputar os três jogos da primeira fase com sua camisa número 1, na cor amarela. Diante da Croácia, estará com calção azul e meia branca, assim como acontecerá diante do México, em 17 de junho, no Castelão, em Fortaleza. A única diferença, portanto, será no jogo contra Camarões, no dia 23, no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, quando o short será branco.

